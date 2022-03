World Water Day 2022: इस साल किस थीम पर मनाया जा रहा है विश्व जल दिवस

पानी की कमी के संकट से दुनिया का हर देश जूझ रहा है। ये किसी एक देश की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश पानी की कमी से जूझ रहा है। लोगों को जल संरक्षण को लेकर जागरूक करने के लिए हर साल वैश्विक जल दिवस मनाया जाता है।

'जल ही जीवन है', ये कहने की बात नहीं बल्कि जीवन के पाँच तत्वों में से एक जल पृथ्वी के सभी जीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज औद्योगीकरण, अति-उपयोग और सभी प्राकृतिक स्रोतों के दोहन के कारण पाँच तत्वों में से एक जल भी अब कम होता जा रहा है। इसलिए जल संरक्षण और उसके महत्व को ज-जन तक पहुंचाने के लिए हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रमों में लोग जल संरक्षण से जुड़ी पंक्तियाँ, कविताएं और तरह-तरह के पोस्टर के जरिए इसके महत्व को समझाते हैं। हर साल एक खास थीम पर जल दिवस मनाया जाता है। इस बार भी इसके लिए एक अलग थीम रखी गई है।

What is the theme for World Water Day 2022?