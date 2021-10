दुनियाभर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन, कंपनी की सफाई - जल्द दुरुस्त होंगी सेवाएं

नई दिल्ली। Whatsapp, Instagram And Facebook Down. दुनियाभर में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर करीब रात 9:15 बजे से डाउन है। जिसके चलते यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, फेसबुक या इंस्टाग्राम की साइट या ऐप खोलने पर यूजर्स को स्क्रीन पर सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे रहा है।

इसके साथ ही यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सर्वर डाउन होने से परेशान लोग ट्विटर पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब फेसबुक और व्हाट्सएप ने इस संबंध में जानकारी देते हुए यूजर्स के असुविधा के लिए माफी मांगी है।

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ है। इससे पहले भी फेसबुक समेत इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का सर्वर कई बार डाउन हो चुका है। जिसके चलते यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

व्हाट्सएप ने जारी किया बयान

व्हाट्सएप ने बयान जारी कर कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ लोग इस समय व्हाट्सएप के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम चीजों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहां एक अपडेट भेजेंगे।

"We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible," says WhatsApp. pic.twitter.com/KJRybRzzpg