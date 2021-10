रविवार को इन स्टेशनों के बीच बंद रहेंगी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं, कल धक्के खाने से अच्छा आज ही कर लें प्लानिंग

नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। समय के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो देश की राजधानी के लिए अब सिर्फ एक यातायात का साधन मात्र नहीं रह गई है बल्कि इससे काफी आगे पहुंच चुकी है।



रविवार को येलो लाइन पर इन मेट्रो स्टेशनों के बीच बंद रहेगी सेवाएं:

सेवाओं के बंद होने का कारण मेंटेनेंस है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इस मेंटेनेंस वर्क को देखते हुए रविवार, 24 अक्टूबर को सुबह 7.30 बजे तक येलो लाइन पर मॉडल टाउन से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो सेवाएं अस्थाई रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन भी यात्रियों के लिए रविवार सुबह 7.30 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बंद रहने वाले इन मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़े रखने के लिए दिल्ली मेट्रो की फ्री फीडर बसें सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।



दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर दी जानकारी:

दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर पर लिखा, ”प्लानिंग के तहत मेट्रो के रखरखाव कार्य के कारण कल (रविवार) सुबह 7:30 बजे तक मॉडल टाउन और विश्वविद्यालय के बीच येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा. बाकी नेटवर्क पर सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी.” दिल्ली मेट्रो ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”इस अवधि के दौरान इस खंड के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क फीडर बस सेवा उपलब्ध रहेगी.

To ensure connectivity between this section during this period, free feeder bus service will remain available.