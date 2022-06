जब The Kashmir Files के बहाने अरविंद केजरीवाल ने उड़ाया था कश्मीर की हालातों का मजाक

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के खिलाफ आज जंतर-मंतर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जन आक्रोश रैली करने जा रहे है। हालांकि कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स के बहाने कश्मीर की हालातों और भाजपा नेताओं का मजाक उड़ाया था।

Published: June 05, 2022 11:18:40 am

When Kejriwal making fun on Kashmir Issue by criticize kashmir files