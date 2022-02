राहुल बजाज के बयान 'डर का माहौल' से सकते में आ गई थी सरकार, अमित शाह को देना पड़ी थी सफाई

आज देश के दिग्गज कारोबारी राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। 83 वर्षीय राहुल बजाज लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

आज देश के दिग्गज कारोबारी राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। 83 वर्षीय राहुल बजाज लंबे समय से बीमार थे। वो लंबे समय से कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। बजाज ऑटो के चेयरमैन रह चुके बजाज को समाज को दिए गए योगदान के चलते 2001 में पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। उनके निधन पर कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। करीब 40 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज के निधन से पूरे उद्योग जगत समेत राजनीति के दिग्गज भी दुखी हैं। उनके व्यक्तित्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने देश में डर के माहौल पर सवाल किया था तब देश के गृह मंत्री को सामने आकर जवाब देना पड़ा था।

