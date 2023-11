सावधान! खसरे से हो सकती है बच्चों की मौत, विश्व में 3.3 करोड़ बच्चों को नहीं मिली खुराक, भारत में भी हालात अच्छे नहीं

Measles cases spiking globally : खसरा से बचाव के लिए टीका लेना बहुत जरूरी है और इसके अभाव में बच्चे की जान भी जा सकती है। भारत, विश्व के उन 10 देशों में शामिल है जहां पिछले साल खसरे से बचाव के लिए पहली खुराक ही लेने से लाखों बच्चे चूक गए।

WHO and CDC an eye opening report about Measles: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अमरीकी रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र (CDC) की रिपोर्ट 'वैश्विक स्तर पर खसरा उन्मूलन की दिशा में प्रगति 2000-2022' के अनुसार पिछले साल दुनियाभर में खसरे के मामलों में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। गत वर्ष विश्व में 2.2 करोड़ बच्चे अपनी पहली और 1.1 करोड़ बच्चे दूसरी खुराक लेने से चूक गए। वहीं भारत 10 प्रमुख देशों मे शामिल है जहां उन बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें इस संक्रामक बीमारी से बचाव का पहला टीका नहीं लगा। पिछले साल भारत में 11 लाख बच्चे इस महत्त्वपूर्ण खुराक से वंचित रह गए।