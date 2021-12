अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक घातक है ओमिक्रॉन, इसे हल्के में न लें, WHO ने दी चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को लगता है कि यह वेरिएंट कम घातक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंटों से अधिक घातक है।

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनियाभर में खौफ का माहौल है। कुछ ही दिनों में यह वेरिएंट कई देशों में फैल चुका है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक ने चेतावनी दी है कि इस वेरिएंट को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को लगता है कि यह वेरिएंट कम घातक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंटों से अधिक घातक है। यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है तो इसे कम घातक समझने की गलती न करें। बता दें कि डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक, डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि ओमीक्रॉन किसी भी अन्य पिछले वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है और इसे कम घातक कहकर खारिज नहीं करना चाहिए।

