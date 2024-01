किसने सबसे पहले इजाद की बटर चिकन और दाल मखनी की रेसिपी, अब दिल्ली हाई कोर्ट देगा इसका जवाब

Submitted by:

Butter Chiken and Dal Makhani Case: बटर चिकन और दाल मखनी की रेसिपी का खोजकर्ता कौन है? दिल्ली के दो रेस्टोरेंट के बीच की यह लड़ाई अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई। लंबे अरसे से चले रहे इस रहस्य से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा।

Which Restaurant invented Butter Chicken and Dal Makhani First: कभी खत्म ना होने वाली 'पहले मुर्गी या अंडा' की लड़ाई के बीच एक नई लड़ाई और शुरू हो गई है। यह लड़ाई चिकन की रेसिपी को लेकर है। नॉनवेज प्रेमियों की फेवरिट बटर चिकन और वेजिटेरियन के पसंदीदा दाल मखनी को लेकर दिल्ली के दो रेस्टोरेंट दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। दोनों ही रेस्टोरेंट यह दावा कर रहे हैं कि बटर चिकन और दाल मखनी के आविष्कार उन्होंने ही किया है। मोती महल (Moti Mahal) और दरियागंज (Daryaganj Restaurant) नाम के रेस्टोरेंट बटर चिकन और दाल मखनी के आविष्कार की टैगलाइन के उपयोग पर कानूनी झगड़े में कोर्ट तक पहुंच गए।