लालू यादव की पार्टी से बेटा विधायक, फिर भी RJD से पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते बाहुबली आनंद मोहन

Who is Bahubali Anand Mohan: RJD सांसद मनोज झा पर तीखी प्रतिक्रिया देने के बाद बाहुबली आनंद मोहन एक बार फिर चर्चा में हैं। आनंद मोहन क्या इस विवाद के जरीय आनंद मोहन राजनीति में कमबैक करने जा रहे हैं? आनंद मोहन ने ठाकुर विवाद पर कहा "अगर मैं राज्यसभा में होता तो उनकी (मनोज झा) जीभ खींच लेता और आसन की ओर उछाल देता।

Who is Bahubali Anand Mohan: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कई बार मंचो से अपनी पार्टी को ए तो जेड वाली पार्टी बता चुके हैं। इस टर्म की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि उनकी पार्टी पर MY (मुस्लिम-यादव) की राजनीति करने का आरोप लंबे समय से लग रहा था। अब बिहार की राजनीतिक गलियारे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण विवाद गरमाया हुआ है। विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी एमपी मनोज झा का 'ठाकुर का कुआं' कविता पाठ करने से खुद उनकी ही पार्टी के नेता नाराज हैं और चुनौती दे रहे हैं। यह झगड़ा फ़िलहाल ख़त्म होता नहीं दिख रहा है।