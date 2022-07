कौन है डॉक्टर महरीन काजी, जिनसे IAS अतहर आमिर करने जा रहे दूसरी शादी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान का विवाह इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल आईएएस टीना डाबी की दूसरी शादी के बाद अतहर का निकाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अतहर खान भी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। वो डॉक्टर महरीन काजी से विवाह बंधन में बंधेंगे।

2015 UPSC बैच के दूसरे टॉपर और IAS टीना डाबी के पूर्व पति अतहर आमिर खान भी अब दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। टीना डाबी की तरह उनका दूसरा विवाह भी सुर्खियों में बना हुआ है। खान ने अपनी होने वाली पत्नी डॉक्टर महरीन काजी के साथ अंगूठियां शेयर कर ली हैं। यानी दोनों की सगाई हो चुकी है। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अपने सगाई की तस्वीरें अतहर खान #engagement के साथ सोशल मीडिया पर साझा भी की हैं। अतहर खान डॉक्टर महरीन काजी का अपनी जिंदगी का हमसफर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले खान की शादी आईएएस टॉपर टीना डाबी से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया था।

