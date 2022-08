जस्टिस यूयू ललित हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, CJI रमना ने केंद्र से की सिफारिश

राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद केस की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश हों सकते हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने केंद्र सरकार से जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस यूयू ललित के कई फैसले हैं जिनके कारण वह चर्चा में रहे।

जस्टिस उदय उमेश ललित (Justice Uday Umesh Lalit) भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने अपने बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है, जिसके बाद वह देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। जस्टिस यूयू ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने जून 1983 से वकालत की शुरुआत थी। वहीं इससे पहले उन्हें साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल केवल तीन महीने का ही होगा, क्योंकि वह इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

