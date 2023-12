कौन हैं 'कर्ली टेल्स' वालीं जानी, जिसकी हो रही हैं दुनियाभर में चर्चा, देखें तस्वीरें

Submitted by:

Who Is Kamiya Jani Famous For Curly Tales: कामिया जानी मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं। वह कर्ली टेल्स नाम से चैनल चलाती हैं। बीते कुछ दिनों से कामिया काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल, यूट्यूबर कामिया जानी ओडिशा के पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर की यात्रा को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। उन पर गोमांस को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले मंदिर प्रवेश करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पर सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कामिया जानी कौन हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने पर इतना हंगामा क्यों हो रह है।