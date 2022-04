लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जानें इनके बारे में

India's New Army Chief: लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और वो 30 अप्रैल से इस इस पद को संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ऑर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति पर आखिरी मुहर लगा दी है। इसी के साथ वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं । मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेने में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं।

Who Is Lt Gen Manoj Pande, India's New Army Chief