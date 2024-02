कौन हैं नंद किशोर यादव जिन्हें बनाया जाएगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष, कल करेंगे नामांकन

Submitted by:

Nand Kishore Yadav : बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है।

Nand Kishore Yadav is set to become Bihar Assembly Speaker : बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया है। वोटिंग के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया और इस दौरान सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 वोट चाहिए था। एनडीए सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनना जा सकता है।