मैं शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता: असम CM

Submitted by:

असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पठान मूवी से जुड़े सवाल पर कहा "कौन हैं शाहरुख खान? मैं शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता हूं।"

Who is Shah Rukh Khan, asks Assam CM Himanta Biswa amid protest against Pathaan movie