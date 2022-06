कौन हैं तपन कुमार डेका, जिन्हें मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमान

किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है उसकी सुरक्षा। अगर देश सुरक्षित है तो तरक्की की नई ईबारत लिख सकता है। देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसियां का अहम रोल होता है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो समय-समय पर देश की सुरक्षा से जुड़े अलर्ट जारी करती रहती है। तपन कुमार डेका को अब इस ब्यूरों का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

देश के नए डायरेक्‍टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्‍यूरो तपन कुमार डेका होंगे। दरअसल किसी भी देश की सुरक्षा में इंटेलिजेंस ब्यूरो की अहम भूमिका होती है, क्योंकि देश पर उठने वाली हर आंख पर इनकी पैनी नजर होती है और समय रहते खुफिया एजेंसियां ही सबको अलर्ट करतीहैं। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के पद पर जिसकी नियुक्ति होती है उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही जिम्मेदारी अब तपन कुमार डेका को निभाना है। नए आइबी प्रमुख तपन कुमार डेका के लिए दायित्व नया है, लेकिन कार्यस्थल पुराना ही है। वह अभी तक आइबी के संचालन विंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वह एनएसए चीफ अजित डोभाल के करीबी माने जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है तपन कुमार डेका...

Who Is Tapan Kumar Deka Who Become New Director Of Intelligence Bureau