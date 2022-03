बढ़ रहा कोरोना का खतरा, WHO ने कहा दुनियाभर में 43 फीसदी बढ़ी कोविड से मौत

बढ़ रहा कोरोना का खतरा, WHO ने कहा दुनियाभर में 43 फीसदी बढ़ी कोविड से मौत

WHO COVID-19 Report: दुनियाभर में एक बार फिर से कोरोना से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी मौतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस बात की जानकार WHO ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में दिया है। WHO ने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को चेतावनी भी दी है।

Updated: March 31, 2022 11:34:19 am

WHO ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर COVID-19 से होने वाली मौतों में 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मामलों की संख्या में गिरावट जारी रही। 21 से 27 मार्च तक नए मामलों की संख्या में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट आई है। कोरोना से जुड़ी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में, WHO ने कहा कि COVID-19 के कारण 45,000 मौतें 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में हुईं हैं जबकि 1 करोड़ नए मामले दर्ज किये गए।

WHO Reports Covid deaths see 43% spike in last week

पिछले सप्ताह की रिपोर्ट में कुल मौतें 33,000 थीं जबकि 1.20 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। WHO ने देशों को व्यापक स्तर पर जांच करने और अन्य नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है ताकि वायरस को ट्रेस कर खत्म किया जा सके।



WHO ने चिंता जताते हुए कहा है कि देता सही तरीके से इकट्ठे नहीं किये जा रहे हैं और न ही आँकड़े शी समय पर मिल रहे हैं। इस कारण ये पता नहीं चल पा रहा कि वायरस कैसे और कहाँ से फैल रहा और विकसित हो रहा इसका पता नहीं चल पा रहा है।

WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तीन यूरोपीय देश - जर्मनी, इटली और फ्रांस - सभी में पिछले सप्ताह से नए मामलों में वृद्धि देखी गई। जबकि जर्मनी और इटली ने क्रमशः दो और छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, फ्रांस ने 845,119 नए मामले दर्ज किए हैं।



एक उदाहरण के रूप में, चिली में सबसे अधिक नई मौतें हुईं, 11,858 की रिपोर्टिंग, पिछले सप्ताह से 1,710 प्रतिशत की छलांग। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5,367 नई मौतों की एक छोटी लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी, 8 प्रतिशत की वृद्धि।

