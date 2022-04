Covaxin के उत्पादन में गड़बड़ी कर रही Bharat Biotech- WHO ने रोकी Covaxin की सप्लाई

Covaxin के उत्पादन में गड़बड़ी कर रही Bharat Biotech- WHO ने रोकी Covaxin की सप्लाई

Bharat Biotech द्वारा अपने कोविड -19 वैक्सीन Covaxin के उत्पादन को अस्थायी रूप से धीमा करने के एक दिन बाद, WHO ने शनिवार को कहा कि वह Bharat Biotech की वैक्सीन Covaxin की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है।

Updated: April 03, 2022 11:26:02 am

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के Bharat Biotech द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन Covaxin की संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से होने वाली सप्लाइ पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही WHO ने निर्माता को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं को अपग्रेड करने और निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने का सुझाव दिया है। इसके बाद अब भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा Covaxin की आपूर्ति निलंबित किये जाने का COVAXIN की प्रभावकारिता और सेफ़्टी से कोई जुड़ाव नहीं है।"

WHO के बयान के अनुसार वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उचित कार्रवाई क्या होगी।



WHO ने कहा कि Covaxin प्रभावी है और इसकी सेफ्टी को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन निर्यात के लिए उत्पादन के निलंबन के परिणामस्वरूप कोवैक्सिन की आपूर्ति बाधित होगी। WHO ने अपने बयान में कहा कि ये रोक 14 से 22 मार्च तक डब्ल्यूएचओ पोस्ट इमरजेंसी यूज लिस्टिंग (EUL) निरीक्षण के परिणामों के बाद लगाई गई है। वैक्सीन निर्माता ने निर्यात के लिए Covaxin के उत्पादन को निलंबित करने की अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है।





भारत बायोटेक घोषणा कर कहा कि अब चूंकि मांग में भी कमी आई है इसलिए कंपनी लंबित सुविधा रखरखाव, प्रक्रिया और सुविधा अनुकूलन गतिविधियों पर फोकस करेगी। स्वदेशी वैक्सीन COVAXIN कोरोना के खिलाफ 77.8 फीसदी प्रभावी रही है जिसकी जानकारी मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित हुए स्टडी से मिली है।



बता दें कि एक दिन पहले ही Bharat Biotech ने घोषणा की थी कि वो फिलहाल Covaxin के प्रोडक्शन को धीमा कर रही है और अन्य आवश्यक इक्विप्मेंट को पूरा करने पर फोकस करेगी। फार्मास्युटिकल फर्म ने कहा कि उसने खरीद एजेंसियों को आपूर्ति दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है।

