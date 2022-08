राष्ट्र ध्वज तिरंगा डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती आज, जानिए इस महान शख़्सियत के बारे में

भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आज ही के दिन यानी 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के भटाला पेनमरू गांव में हुआ था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था।

तिरंगा मतबल देश की आन बान और शान। तिरंगे कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय बखूबी जानता है। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लाला किसे से लेकर देशभर के सरकारी कार्यालयों और कई अन्य जगहों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोग भारत माता और तिरंगे को सलामी देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसे डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है। दरअसल, देश के राष्ट्रध्वज को डिजाइन बनाया था आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने।

Who was Pingali Venkayya, the designer of Indian national flag?