कर्नाटक में CM तय करने के दो फॉर्मूले चर्चा में, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे आज फाइनल कर सकते हैं नाम

नई दिल्लीPublished: May 15, 2023 01:46:41 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Who will be Karnataka CM: कर्नाटक सीएम पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ा काम हो गया है। आलाकमान किसी को भी नाराज नहीं करना चाह रहा है। न तो सिद्धारमैया को, न ही डीके शिवकुमार को। अब सबकी मंशा है कि, ऐसा कोई फार्मूला निकले जिससे दोनों खुश हो जाएं। हालांकि चर्चा में है कि पर्ची से फैसला कर लिया जाए। वहीं ये भी सुझाव आया है कि सीएम कार्यकाल को दो हिस्से में बांट दिया जाए।

तो क्या पर्ची से होगा फैसला, कौन होगा कर्नाटक का CM?

Who will be Karnataka CM: कर्नाटक सीएम पद को लेकर कांग्रेस में माहौल गरम है। इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि खरगे कर्नाटक सीएम का चुनाव कैसे करेंगे। वजह यह है कि कर्नाटक सीएम पद के दोनों दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पार्टी के लिए बेहद अहम हैं। मामला इस कदर पेचीदा हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान कोई फार्मूला तलाश कर रहा है। ऐसा फार्मूला जो दोनों दावेदारों को मान्य हो। इसी बीच कुछ दिग्गज कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सीएम पद के लिए नाम का ऐलान 17 मई को और शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को होगा।