कौन बनेगा नया सीएम! दिल्ली में मंथन, पटेल-जोशी शाह से मिले, क्या नए प्रयोग करेगी बीजेपी

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी के सामने अब तीनों राज्यों में सर्वमान्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। नए सीएम को लेकर दिल्ली मे मंथन चल रहा है।

Who will become the new CM : राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब तीनों राज्यों में सर्वमान्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती है। सीएम चेहरा घोषित किए बगैर सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सामने कर चुनाव लड़ने के कारण अब 'मोदी मैजिक' से अप्रत्याशित सीएम चेहरा सामने आने की अटकलें भी लगाई जा रही है। सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन संसद सत्र के दौरान भी संसद भवन स्थित कक्ष में पार्टी के शीर्ष नेता बैठकें करते रहे।