पैंगोंग झील पर जारी गतिरोध के बीच रेलवे ने सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया?

Railways contract to Chinese Company: भारतीय रेलवे ने सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए पहियों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक कंपनी को दिया है। गलवान घाटी में जारी तनाव के बीच इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा एक चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर रेलवे ने ये कदम क्यों उठाया?

गलवान में जारी गतिरोध के बीच भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रेक्ट किया है। भारतीय रेलवे ने सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए 39 हजार पहियों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक कंपनी को दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 170 करोड़ रुपये है और जिस कपनी को ये दिया गया है उसका नाम ताइझांग इंटरनेशनल लिमिटेड है। चीन से जारी गतिरोध के बीच आखिर भारतीय रेलवे ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक चीनी कंपनी को दिया तो जाहिर है इसपर सवाल उठने लाजिमी है। इसपर रेलवे ने कारण भी बताए हैं।

Why did Railways order Chinese wheels for its superfast trains? (PC: News Track)