बीटिंग द रिट्रीट क्यों मनाया जाता है? वो कौन सी अंतिम धुन है जिसे बजाते हुए बैरक वापस जाती है सेना

नई दिल्लीPublished: Jan 29, 2023 05:25:15 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Beating the Retreat 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। अब सवाल उठता है कि, बीटिंग द रिट्रीट क्या है? इसका गणतंत्र दिवस से क्या रिश्ता है? तो इन सभी सवालों के जवाब जाननें के लिए पढ़ें

बीटिंग द रिट्रीट क्यों मनाया जाता है? वो कौन सी अंतिम धुन है जिसे बजाते हुए बैरक वापस जाती है सेना

Why is Beating the Retreat celebrated ‘बीटिंग द रिट्रीट’ क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में यह सवाल कौंध रहा होगा। तो हम बताते हैं कि, बीटिंग द रिट्रीट क्यों मनाते हैं? बीटिंग द रिट्रीट का अर्थ है, सेना की बैरक में वापसी। दुनियाभर में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा रही है। पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी तो सेनाएं सूर्यास्त के बाद हथियार रख कर अपने कैंप में जाती थीं, तब एक संगीत समारोह होता था, इसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। तब भारतीय भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने इसका स्वदेशी रूप विकसित किया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं। विजय चौक पर राष्ट्रपति के आते ही नेशनल सेल्यूट दिया जाता है। राष्ट्रगान होता है। तिरंगा फहराया जाता है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। बैंड वादन के बाद रिट्रीट का बिगुल वादन होता है। बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। और राष्ट्रपति से बैंड वापस ले जाने की इजाजत मांगी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि, 26 जनवरी का समारोह पूरा हो गया है। और बैंड, मार्च वापस जाते समय लोकप्रिय धुन ‘सारे जहां से अच्छा’ बजाते हुए अपने बैरक में लौट जाते हैं।