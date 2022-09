नामीबिया के चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया ?

Kuno National Park: आज प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आठ चीतों को छोड़ दिया है। इस पार्क को ही इन चीतों का घर क्यों चुना गया? क्या ये यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? जानेंगे इस रिपोर्ट में सबकुछ...

प्रधानमंत्री मोदी ने आज अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया। इन चीतों को लेकर कई दिनों से चर्चा थी जो आखिरकार भारत में अपने नए घर में छोड़ दिए गए हैं। अब आपके मन में सवाल होंगे कि आखिर इन चीतों के लिए मध्य प्रदेश के इसी पार्क को क्यों चुना गया? तो इसका सबसे सरल जवाब शायद यहाँ मनुष्य की आबादी न होना भी है।

Why is Kuno National Park chosen for African Cheetahs of Namibia?