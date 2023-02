'JPC से क्यों कतरा रही की सरकार?...तो जांच होने दें', बेंगलुरु में सचिन पायलट ने अदाणी मामले पर साधा निशाना

अदाणी मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि "सरकार JPC से क्यों कतरा रही है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जांच होने दें।" इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के सवालों को सदन हटाने जाने को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा।

'Why is the government shying away from JPC?', Sachin Pilot in Bengaluru targets Adani case