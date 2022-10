सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के नोट पर क्यों है भगवान गणेश की फोटो, जानिए वजह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाए जाने की मांग की। इस मांग के साथ उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया, जहां के नोट पर भगवान गणेश की फोटो है। यहां जानिए इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की फोटो लगाए जाने के पीछे क्या वजह है?

why lord ganesha picture is on indonesia currency know the reason