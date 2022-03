Holi 2022: होली पर क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े, जानिए क्या है इसके पीछे मान्यता और महत्व

Holi 2022: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा त्योहार है। इस दिन हर कोई गम भुलाकर एक दूसरे से गले मिलता है। रुठों के मनाने में भी होली का त्योहार काफी अहम है। अपनों को रंग लगाकर इस लोग सारे गिले शिकवे भुला देते हैं। खास बात यह है कि होली का त्योहार मनाने के लिए ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। इसके पीछे भी खास वजह है।

Published: March 18, 2022 11:58:11 am

Holi 2022: भारत में वैसे तो कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन होली के त्याहोर का अपना ही मजा है। दुनियाभर में इस तरह का त्योहार किसी देश में नहीं मनाया जाता है। भारत में रंगों के त्योहार होली (Holi) को काफी धूम-धाम से मनाया जाता है। बच्चा हो बड़ा हो या बूढ़ा हर कोई होली के त्योहार पर रंगों से सराबोर नजर आता है। होली को सेलिब्रेट करने के लिए लोग खास तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं। फिल्मी सितारों से लेकर, नेताओं तक सफेद कपड़ों के साथ होली को बखूबी सेलिब्रेट करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर रंगों के त्योहार होली पर सफेद कपड़े पहनने के पीछे वजह क्या हो सकती है? आइए जानते हैं इससे जुड़े रोचक तथ्य।

Why People Wear White Clothes On Holi Festival Know Interesting Facts