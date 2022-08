West Bengal News: TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा- 'काश मैं राजनीति छोड़ देती'

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य की राजधानी कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार मुझे लगता है कि काश मैं राजनीति छोड़ दी होती। ममता बनर्जी इस बयान को देते समय भावुक दिखी। साथ ही उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला।

Why TMC supremo Mamta Banerjee said- 'I wish I would quit politics'