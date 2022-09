'क्या अमित शाह को बिहार आने के लिए लेना पड़ेगा पासपोर्ट', गृहमंत्री के सीमांचल दौरे पर रविशंकर प्रसाद का महागठबंधन पर तंज

गृहमंत्री अमित शाह कल सीमांचल दौरे पर जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इसे लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजद व जदयू पर परेशान होने का जिक्र करते हुए तंज कसा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी कल दो दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जहां वह शुक्रवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वह किशनगंज में रुकेंगे। वहीं फिर अगले दिन शनिवार को किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा करेंगे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे से राजद (राष्ट्रीय जनता दल) और जदयू (जनता दलयूनाइटेड) पर परेशान होने का आरोप लगाया है।

'Will Amit Shah have to take passport to come to Bihar', Ravi Shankar Prasad's taunt on Home Minister's visit to Seemanchal