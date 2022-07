तेलंगाना, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में बनाएंगे सरकार, BJP की बड़ी बैठक में नेताओं ने लिया संकल्प

BJP national executive meeting: हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज पार्टी ने एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान अमित शाह ने तुष्टीकरण, जातिवाद और वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधा।

Will Form Governments In Kerala, Bengal, Tamil Nadu, Pledges in Big BJP Meet