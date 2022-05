क्या फिर से बदलेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? अमित शाह के दौरे को लेकर अटकलें शुरू

Karnataka: कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है! इन अटकलों को इसलिए जोर मिल रहा है कि अमित शाह मंगलवार को कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं।

Updated: May 02, 2022 07:47:28 pm

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पदभार संभालने के नौ महीने बाद उनको पद से हटाने की खबरें राजनीतिक गलियारों में खूब जोर पकड़ रही है। अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं जिस वजह से इन खबरों को खूब हवा मिल रही है। ऐसे में इस कारण सत्तारूढ़ भाजपा को 2023 के राज्य चुनावों में पार्टी को प्रभावित करने का डर सता रहा है।

Will Karnataka CM Change Again? Buzz Over Amit Shah Visit