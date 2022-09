दिल्ली एम्स का बदलने वाला है नाम!, FAIMS ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर जताई चिंता

क्या दिल्ली एम्स का बदलने वाला है नाम? दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के फैकल्टी एसोसिएशन (FAIMS) ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली AIIMS के नाम को चेंज करने के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के फैकल्टी एसोसिएशन (FAIMS) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर एम्स के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर चिंता व्यक्त की है। FAIMS ने पत्र के माध्यम से कहा है कि AIIMS का नाम बदलने से इसकी पहचान खो जाएगी, जिसके कारण FAIMS के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले FAIMS ने देश भर के सभी 23 एम्स के फैकल्टी सदस्यों से पत्र लिखकर सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में राय मांगी थी।

