'किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे', चीनी घुसपैठ के सवाल पर NSA अजित डोभाल की दो टूक

NSA Ajit Doval: देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बात की और चीन को लेकर कहा कि भारत किसी भी तरह का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।

अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में चल रहे विरोध के बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ दो फ्रन्ट पर मिल रही चुनौतियों पर कहा कि भारत हर लड़ाई के लिए तैयार है और किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान चीन को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा से समाधान हो इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं।





