पेट्रोल-डीजल के दाम होंगे कम? पेट्रोलियम मंत्री ने तेल कंपनियों से की अपील- '..घटाएं दाम'

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को तेल कंपनियों से भारत में भी तेल की कीमतों को कम करने की अपील की है। उन्होंने तेल कंपनियों से कहा है कि अगर घाटे से उबर चुके हैं तो दाम घटाएं।

Will prices of petrol-diesel be reduced? Petroleum Minister Hardeep Puri appeals to oil companies- '..reduce price'