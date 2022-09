भगवंत मान को विमान से उतारा गया या नहीं अब इसकी जांच कराएंगे सिंधिया

Scindia on Bhagwant Mann: सीएम भगवंत मान को जर्मनी में प्लेन से उतारा गया था या नहीं? नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पंजाब सीएम भगवंत मान को जर्मनी की एक फ्लाइट से उतारने के विवाद पर अब भारत के उड्डयन मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये घटना अंतर्राष्ट्रीय धरती पर हुई है और वो इस मामले की जांच करेंगे। सिंधिया ने कहा कि उन्हें भेजे गए अनुरोध के आधार पर उड्डयन मंत्रालय निश्चित रूप से इस मामले की जांच करेगा। हालांकि, ये जांच जर्मन एयर कैरियर लुफ्थांसा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर करता है, जिसने फ्रैंकफर्ट में सीएम मान को कथित तौर पर उतार दिया था।

'Will VERIFY facts...': Scindia on Bhagwant Mann ‘drunk on flight’ controversy