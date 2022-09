Wine shop at Metro station: दिल्ली की इन 5 मेट्रो स्टेशनों पर खुली शराब की दुकानें, साल के अंत तक खुलेंगी 200 और दुकानें

Wine shop at Metro station: दिल्ली की शराब नीति बीते कुछ दिनों से विवादों में है। आम आदमी पार्टी सरकार नई एक्साइज पॉलिसी को सही बता रही है। लेकिन उप राज्यपाल के दखल और बीजेपी के विरोध के बाद फिर से पुरानी आबकारी नीति को ही लागू किया है। पुरानी नीति के अनुसार दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो गई है।

Wine shop at Metro station: Delhi metro stations to have liquor stores Details here