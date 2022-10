दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के राजधानी में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Delhi Pollution News: इस सर्दी दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी कर शुरू की दी है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से दिल्ली की आप सरकार ने विंटर एक्शन लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए जाएंगे।

without pollution certificate will not get petrol diesel in delhi