बिहार में फिर बड़ा हादसाः समस्तीपुर में राखी बांधने मायके आई महिला तीन बच्चों के साथ पोखर में डूबीं, मचा मातम

Major Accident in Samastipur: बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक पोखर में डूबने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मां और उसके तीन नाबालिग बच्चों के रूप में हुई है।

Woman drowns in puddle with Three Children in Samastipur Bihar