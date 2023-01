एयर इंडिया की फ्लाइट के खाने में मिला पत्थर, एयरलाइन ने बताया 'चिंताजनक'

एयर इंडिया की फ्लाइट AI-215 में महिला को खाने में पत्थर मिला है। इसके बारे में उन्होंने ट्वीटर के जरिए एयर इंडिया को टैग करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसपर रिप्लाई करते हुए एयरलाइन ने इसे चिंताजनक बताया है।

Woman Finds Stone In Meal Served On Air India Flight: ''This Kind Of Negligence Is Unacceptable''