कछुओं की चोरी करती पकड़ी गई महिलाएं, तस्करी से जोड़ कर पुलिस कर रही हैं जांच

फतेहाबाद में महिलाएं कछुओं की चोरी करते पकड़ी गई हैं। उनके पास से अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के कछुए मिले हैं। इसके बाद पुलिस तस्करी से जोड़ कर इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आरोपी महिलाओं के खिलाफ वन्य प्राणी विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

हरियाणा के फतेहाबाद से चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है। जहां पर कुछ महिलाओं को कछुओं की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के पास से अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए गए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंर्जवेशन एंड नेचर के द्वारा इन प्रजाति के कछुओं को रेड मार्क में रखा गया है। इसी कारण से पुलिस कछुओं की इस चोरी को तस्करी से जोड़कर देख रही है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। आरोपी महिलाओं ने कछुओं को लेकर कोई जबाब नहीं दिया है।

Women caught stealing turtles, police are investigating by linking them to smuggling