महिला आयोग ने जामा मस्जिद के इमाम को भेजा नोटिस, अकेले महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया है रोक

जामा मस्जिद में अकेले महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग ने जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 'VHP ने इसे भारत को सीरिया बनाने वाली मानसिकता' कारार दिया है।

Women's Commission sent notice to the Imam of Jama Masjid, entry of women alone has been banned