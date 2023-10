Startup News: महिलाओं के स्टार्टअप्स 18% बढ़े, 100 करोड़ डॉलर क्लब में शामिल हुए 100 से ज्यादा स्टार्टअप

Submitted by:

Unicorn Startup: देश में वर्ष 2017 में करीब 6000 स्टार्टअप्स थे जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 80 हजार तक पहुंच गई। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यहां महिलाओं की संख्या बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगी।

Women Startups growing rapidly in India

Women Startups Growth in India is very Fast: भारत के उभरते स्टार्टअप कल्चर में महिलाओं का योगदान तेजी से बढ़ी रहा हैं. एक ओर जहां शुरूआती दौर में स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक के तौर पर पुरुषों को ही देखा जाता था अब इसमें महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ने के साथ ऊंचाई को हासिल कर रही हैं। इसके साथ स्टार्टअप कंपनियों में महिलाओं की संख्या कॉर्पोरेट कंपनियों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है और एंट्री लेवल पदों से लेकर बतौर सीईयों के पद पर सेवाएं दे रही है। हाल में जारी वाइजर की वुमेन इन इंडियाज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 18% तक बढ़ गई है।