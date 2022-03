Sharda Peeth Mandir : शारदा मंदिर का निर्माण कार्य शुरू, शताब्दियों पुरानी तीर्थयात्रा होगी पुनर्जीवित

शारदा मंदिर की परिकल्पना और मॉडल को दक्षिण श्रृंगेरी मठ से मंजूरी मिल चुकी है। इस मंदिर में लगने वाले ग्रेनाइट के पत्थरों पर शिल्प का काम कर्नाटक के बिदादी में चल रहा है।

Published: March 29, 2022 11:33:37 am

कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, क्योंकि यहां की वादियां हर किसी का मन मोह लेती हैं, लेकिन कश्मीर जितना खूबसूरत है, उतने ही कांटे भी इसमें देखने को मिलते हैं। फिर चाहे बात राजनीति की हो, आंतकवादी घटनाओं की या फिर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की। इस तरह की तमाम घटनाओं ने इन खूबसूरत वादियों पर कलंक लगाने का काम किया है। हालांकि, अब धीरे-धीरे ही सही चीजें बदल रही हैं और इसी कड़ी में अब नाम कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक कहे जाने वाले शारदा पीठ मंदिर की, जो 100 या 200 साल नहीं, बल्कि 5000 साल से पुराना मंदिर है, जो अब खंडहर का रूप ले चुका है, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है।

