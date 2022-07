World Chocolate Day 2022: आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व चॉकलेट डे, जानिए इससे जुड़ी खास बातें

World Chocolate Day 2022: दुनिया भर में आज विश्व चॉकलेट डे (World Chocolate Day) मनाया जा रहा है। पहली बार 7 जुलाई 1550 में फ्रांस में चॉकलेट डे मनाया गया, जिसके बाद से पूरी दुनिया चॉकलेट डे को मनाने लगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें।

World Chocolate Day 2022: चॉकलेट की दीवानगी हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। खुशी के मौके में अक्सर लोग चॉकलेट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक की देश में अब त्यौहारों में भी चॉकलेट का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही चॉकलेट को लेकर आज दुनिया भर में विश्व चॉकलेट डे (World Chocolate Day) मनाया जा रहा है। 7 जुलाई 1550 में पहली बार यूरोपीय देशों ने चॉकलेट डे को मनाया था, जिसके बाद से यह पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। इस दिन दुनिया भर में लाखों लोगों के द्वारा स्वादिष्टता का आनंद लिया जाता है और साथ ही परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को उपहार में चॉकलेट दिया जाता है।

