World Suicide Prevention Day 2022: क्यों मनाया जाता है विश्व सुसाइड प्रिवेंशन डे? भारत में क्या है हालात

World Suicide Prevention Day 2022: आज आत्महत्या रोकथाम दिवस है। पूरी दुनिया में आत्महत्या को लेकर आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वर्ष इसका थीम Creating Hope through Action रखा गया है।

हार साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दुनियाभर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्वभर में आत्महत्या के बारे में बातचीत करना है ताकि इसे रोका जा सके। इस दिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम किया जाता है। WHO के डाटा के अनुसार, हर साल विश्वभर में 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और इनमें भी 15 से 30 साल की उम्र के लोगों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। आज के दिन पीला रिबन पहनकर लोग ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि बातचीत कर जरिए आत्महत्या को रोका जा सकता है। इस साल इसका थीम 'Creating Hope through Action' रखा गया है।

World Suicide Prevention Day: Why it is celebrated? know India's conditions and its theme as well