World Vegan Day 2022: 'घास-फूस' खाने वाले 5 सबसे फिट वीगन इंडियन सेलिब्रिटी

World Vegan Day 2022: आज पूरी दुनिया वीगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मना रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए शाकाहारी भोजन अपनाने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। आज हम ऐसे ही 5 इंडियन सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शाकाहारी खाना खाकर फिट हैं।

World Vegan Day 2022 5 Of The Fittest Indian Celebrities Who Are Vegan