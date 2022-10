सागर धनखड़ मर्डर केस में रेसलर सुशील कुमार पर आरोप तय, हत्या समेत इन धाराओं में चलेगा मुकदमा

Sagar Dhankar Murder Case: दिल्ली की रोहिणी अदालत ने आज जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक अहम सुनवाई की। रोहिणी कोर्ट के सागर की हत्या के मामले में स्टार रेसलर सुशील कुमार सहित 17 अन्य के खिलाफ हत्या, दंगा फैलाने, हत्या की साजिश रचने सहित आरोप तय किए।

Wrestler Sushil Kumar and 17 other framed for Murder in Sagar Dhankar Murder Case