Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेस पर महंगा होगा सफर, एक सितंबर से बढ़ जाएगा टोल टैक्स, जानिए नई दरें

Yamuna Expressway Toll Tax: यमुना एक्सपप्रेस-वे के टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अब इस एक्सप्रेस वे से होकर गुजरने वालों वाहनों अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। बढ़ी हुई दरें एक सितंबर से लागू होगी। टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को आज हुई यमुना अथॉरिटी की बैठक में पास कर दिया गया है।

