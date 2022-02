Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना पड़ेगा

Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना पड़ेगा

Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर को 300 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में जमानत मिल गई है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (Special PMLA Court) ने राणा कपूर को बुधवार को जमानत दे दी। जमानत के बाद भी राणा कपूर सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अन्य मामलों में तलोजा जेल में ही बंद रहेंगे। राणा कपूर के अलावा गौतम थापर को भी जमानत मिल गई है।





Yes Bank Founder Rana Kapoor Gets Bail In Rs 300 Crore Fraud Case ( PC: Business Standard)