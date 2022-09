500 रुपए देकर जा सकते हैं जेल, उत्तराखंड में सरकार ने शुरू किया पर नाइट का पैकेज

उत्तराखंड में सरकार ने जेल जाने के लिए नाइट पैकेज शुरू किया है, जो भी जेल जाना चाहता है वह 500 रुपए पर नाइट देकर जा सकता है। यह जेल उन लोगों को लिए तैयार किया गया है जिन्हें ज्योतिषियों ने जेल में समय बिताने की सलाह दी है।

अगर आपके ज्योतिषी ने आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी न बताते हुए बंधन योग बताया है, जिसमें जेल जाने की संभावना है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में जेल प्रशासन ने लोगों को उनकी कुंडली में मौजूद बंधन योग से छुटकारा छुड़ाने के लिए एक अनूठा प्रयाश किया है, जिसमें 500 रुपए पर नाइट के लिए देकर इस जेल में रहा जा सकता है। इस दौरान कैदियों को जेल की वर्दी और जेल में बना खाना भी दिया जाएगा।

You can go to jail by paying 500 rupees, government started in Uttarakhand par night package